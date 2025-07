Dana White abre caminho para revanche entre Max Holloway e Ilia Topuria

A possibilidade de uma revanche entre Max Holloway e Ilia Topuria ganhou força após as declarações de Dana White no último sábado (19), durante a coletiva de imprensa pós-UFC 318. O presidente do UFC demonstrou interesse na ideia de um novo confronto entre os dois, que se enfrentaram pela primeira vez em outubro de 2024 - ocasião em que Topuria venceu por nocaute e manteve o cinturão peso-pena (66 kg).

Naquela disputa, apenas o título linear da categoria estava em jogo. Holloway ainda era detentor do simbólico cinturão de "lutador mais durão" (BMF), conquistado ao nocautear Justin Gaethje no UFC 300. O havaiano se tornou o primeiro atleta a defender essa honraria com sucesso ao superar Dustin Poirier por decisão unânime no UFC 318, em uma performance sólida que marcou seu retorno à divisão dos leves (70 kg).

Apesar do revés diante do georgiano radicado na Espanha - que representou o primeiro nocaute sofrido em sua carreira - Holloway soma quatro vitórias nas últimas cinco apresentações e segue entre os principais nomes da elite do UFC. Para Dana White, o momento é bastante positivo para o ex-campeão.

"Acho que ele está em uma ótima posição agora. Ele acabou de defender o título BMF, está ranqueado como número 4. Tudo é possível para Max neste momento", avaliou o dirigente.

Provocação

Do outro lado, Topuria agora é o dono do cinturão dos leves e tem feito aparições com uma versão não oficial do título BMF, sugerindo, de forma provocativa, que também é o verdadeiro "mais durão" da organização. Um reencontro entre os dois, desta vez com o cinturão simbólico oficialmente em disputa, poderia reacender a rivalidade e movimentar a divisão.

Logo após a vitória de Holloway sobre Poirier - em uma verdadeira guerra no octógono - Topuria voltou a provocar. Em sua conta no X (antigo Twitter), publicou a imagem do cinturão BMF com a legenda: "Ainda é meu".

