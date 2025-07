Cuiabá vê equívoco e pede correção de R$ 650 mil após receber pagamento do Corinthians

O Corinthians pagou, nesta segunda-feira, a primeira parcela para quitar dívida de R$ 18 milhões com o Cuiabá e demais credores que integram o acordo firmado pelo clube na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). A diretoria do time mato-grossense, contudo, entende que houve um erro de interpretação dos corintianos e pede mais cerca de R$ 650 mil além do que já foi transferido. A reportagem procurou o Corinthians e o texto será atualizado quando houver posicionamento.

Foi pago o total de R$ 150 mil, valor apontado pela CNRD como o mínimo que o devedor deve pagar. No entendimento do Cuiabá, contudo, o mínimo seria de aproximadamente R$ 800 mil, levando em conta o valor total da dívida e os juros distribuídos nas 24 parcelas determinadas pelo acordo.

"O Cuiabá já consultou a CNRD, e o que foi passado é que a nossa interpretação está correta. Aguardamos até essa terça-feira o pagamento do que ainda falta em relação à primeira parcela", afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

Se o Corinthians não cumprir o combinado na CNRD, corre o risco de ser punido com transfer ban, sanção que proíbe o registro de novos atletas.