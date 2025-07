Cuca lamenta derrota do Atlético-MG para o Palmeiras e diz: "Pior partida desde que cheguei"

O Atlético-MG perdeu para o Palmeiras neste domingo, por 3 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O técnico Cuca lamentou a derrota e classificou o desempenho da equipe como o pior desde que ele assumiu o comando.

"Tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. No fim quase conseguimos o empate, mas não seria justo por aquilo que jogamos. Foi a pior partida desde a minha chegada. Vou procurar entender o porquê aconteceu isso, essa falta de disputa, principalmente no primeiro tempo", disse o treinador.

Mais dois golaços de Hulk no Campeonato Brasileiro! ???? pic.twitter.com/gcxEZ99zfB ? Atlético (@Atletico) July 20, 2025

O primeiro tempo do jogo terminou empatado por 1 a 1, com o Palmeiras inaugurando o placar e os visitantes buscando o empate. Mesmo assim, Cuca criticou o início da partida atleticana e destacou a diferença de ritmo em relação aos donos da casa.

"Foi merecida a vitória do Palmeiras. Foi quem jogou mais, principalmente no primeiro tempo. Teve uma atitude muito diferente da nossa, competiu mais, marcou forte e com pressão. Mesmo tendo empatado o jogo numa falta com Hulk, não foi um bom primeiro tempo. Longe disso", ressaltou.

O Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Atlético Bucaramanga pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, na Arena MRV, com vantagem de um gol devido à vitória de 1 a 0 na Colômbia. Já o próximo duelo pelo Brasileirão é diante do Flamengo, no final de semana.

"A gente tem que pensar bem, junto disso tem a Copa do Brasil, que são dois jogos com o Flamengo logo em seguida. É o nosso pior momento no ano, com jogos difíceis e quase todos fora de casa. Então, é um momento em que precisamos ter calma para encontrar soluções. Não pense que estamos contentes", finalizou Cuca.