Corinthians estuda demitir Dorival; Vojvoda é bem avaliado

A diretoria do Corinthians está insatisfeita com o trabalho de Dorival Júnior e já avalia a possibilidade de demitir o treinador. Um possível desligamento, no entanto, só aconteceria depois do jogo contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

A Gazeta Esportiva apurou que membros da alta cúpula alvinegra estão descontentes com a pouca ou falta de evolução apresentada pela equipe. Há também o entendimento de que alguns jogadores caíram de desempenho individualmente.

O Timão foi derrotado em duas das três partidas disputadas após a pausa para o Mundial de Clubes, quando Dorival teve tempo para trabalhar. O Corinthians até venceu o Ceará fora de casa, mas perdeu para o Red Bull Bragantino e, mais recentemente, para o São Paulo. Diante disso, a diretoria discute internamente a possibilidade de trocar o comando técnico.

O duelo com o Cruzeiro, portanto, ganha contornos decisivos para o futuro de Dorival Júnior. A bola rola às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. A depender do que acontecer no confronto, o treinador pode deixar o cargo.

O Timão é o décimo colocado da tabela de classificação, com 19 pontos, enquanto a Raposa lidera a competição, com 33.

QUANTO É A MULTA DE DORIVAL?

Como apurou a reportagem, o salário da comissão técnica de Dorival Júnior é de aproximadamente R$ 1,8 milhão. Já a multa rescisória é de três salários, mais alguns valores referentes a FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Sendo assim, caso o clube do Parque São Jorge queira romper o vínculo com o comandante, precisará pagar em torno de R$ 6 milhões.

VOJVODA É BEM AVALIADO

Diante do cenário de pressão sobre Dorival, a Gazeta Esportiva apurou que o nome de Juan Pablo Vojvoda, recém-demitido do Fortaleza, é bem avaliado pelo Corinthians. A diretoria não fez qualquer tipo de contato e só o fará caso decida demitir Dorival, mas o argentino é visto com bons olhos.

Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón no Olimpia, deseja voltar ao Timão como treinador. Ele, inclusive, incluiu em seu contrato com a equipe paraguaia uma 'cláusula Corinthians' caso o clube do Parque São Jorge queira contratá-lo. No entanto, Emiliano não está entre as prioridades.

O nome de Tite não deve ser descartado. A diretoria presidida por Osmar Stabile, porém, só deve fazer uma investida caso o treinador sinalize que deseja trabalhar no clube.

Vale lembrar que, antes do acerto com Dorival, o Corinthians ficou por detalhes de fechar com Tite. Ele, contudo, acabou recuando por questões de saúde mental.