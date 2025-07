Corinthians cumpre CNRD, se acerta com Cuiabá dentro do prazo e evita transfer ban

O Corinthians pagou, nesta segunda-feira, a primeira parcela para quitar dívida de R$ 18 milhões com o Cuiabá e demais credores que integram o acordo firmado pelo clube na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Ao clube do Mato Grosso, pagou R$ 783.394,11 em duas transferências.

A primeira foi de R$ 150 mil, o que fez o presidente do time cuiabano, Cristiano Dresch se pronunciar dizendo que o Corinthians não havia feito o pagamento completo. O vencimento da parcela foi na quinta-feira, 17, mas o acordo prevê uma tolerância de cinco dias e a quitação podia ser feita até terça-feira, 22.

"Fizemos a conta aqui, eles pagaram tudo. Pelo menos ao Cuiabá", disse Dresch após esbravejar e exigir punição aos corintianos.

Se o Corinthians não cumprir o combinado na CNRD, corre o risco de ser punido com transfer ban, sanção que proíbe o registro de novos atletas.

O acordo foi homologado em abril, quando se definiu que o clube paulista quitaria o o plano coletivo em 24 parcelas trimestrais divididas em seis anos. A cada período de quatro trimestres, aumenta o valor mínimo das parcelas. O primeiro vencimento foi no dia 17 de junho, quinta-feira, e o Corinthians atrasou o pagamento, quitado apenas nesta segunda.

"Em outras palavras o valor total devido em cada processo (valor principal e honorários advocatícios) deve ser dividido em 24 parcelas que serão pagas trimestralmente, a começar três meses após o deferimento do plano", resume o acordo.

O texto também diz haver "ciência de que a primeira parcela pode ficar robusta, mas deve-se considerar que ela não é desproporcional, sobretudo quando se considera que desde novembro o Corinthians tem as sanções suspensas, podendo preparar o seu caixa para esses pagamentos".

CRISE FINANCEIRA

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com uma dívida de aproximadamente R$ 2,5 bilhões. Apesar da receita superior a R$ 1 bilhão no último ano, o Corinthians tem problemas com fluxo de caixa, o que dificulta honrar compromissos a curto prazo.

A diretoria interina do Corinthians assumiu após o afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. Os associados vão se reunir para referendar ou não a destituição do mandatário em 9 de agosto.