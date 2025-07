Corinthians liquida parcela com Cuiabá e ganha fôlego contra transfer ban

O Cuiabá confirmou que o Corinthians complementou o valor da primeira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Com isso, o Timão ganha fôlego contra o transfer ban.

O que aconteceu

O UOL apurou que, após o Timão depositou R$ 626.715,30 diretamente o Cuiabá. Mais cedo, o clube havia feito o pagamento de aproximadamente R$ 150 mil (valor mínimo), mas complementou o valor após um "pente fino" do departamento financeiro.

Em contato com a reportagem, Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, maior credor no processo, afirmou que diferença paga pelo Timão liquida a parcela atual. O Timão ainda tem 23 parcelas de R$ 783.394,11 a quitar com a equipe auriverde.

Nós fizemos a conta aqui, eles liquidaram tudo. A diferença foi paga ao nosso advogado, pois, pela decisão da Câmara, 80% vai para o credor e 20% para o advogado.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, ao UOL

A CRND homologou em abril um acordo que determina que o Corinthians pague sua dívida em 24 parcelas trimestrais, a serem quitadas até abril de 2031. Os pagamentos começaram em 17 de julho (incluindo o valor principal e os honorários advocatícios), no entanto há uma tolerância de cinco dias em caso de atraso.

O plano de pagamento coletivo tem o valor total de R$ 76 milhões a jogadores, agentes e clubes. Ao Cuiabá, a equipe paulista deve R$ 18 milhões pela compra de Raniele, consumada no início do ano passado.