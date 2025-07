Contra o Inter, Santos busca nova vitória na Vila para deixar campanha de "Z4 como mandante"

A Vila Belmiro é sinônimo de força para o Santos, mas, em 2025, o aproveitamento dentro de casa está longe do ideal. Em seis jogos no estádio pelo Brasileirão, o Peixe venceu apenas dois, empatou dois e perdeu outros dois. São oito pontos conquistados, com seis gols marcados e cinco sofridos ? números que colocam o time com a 19ª melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. À frente apenas do Sport, lanterna no quesito, com apenas dois pontos somados em casa.

Além do Sport, apenas Fortaleza e Palmeiras dividem o "Z4 dos mandantes" com o Santos. O time cearense tem os mesmos oito pontos, mas com saldo superior. O Palmeiras, por sua vez, soma 11.

A fraca campanha dentro da Vila ajuda a explicar a situação delicada do Alvinegro na tabela geral: com 14 pontos, a equipe está novamente dentro da zona de rebaixamento, após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol e o triunfo do Vitória diante do Red Bull Bragantino.

Na última rodada disputada na Vila, o Santos reencontrou o caminho da vitória ao bater o Flamengo por 1 a 0, com ótima atuação de Neymar - o que trouxe algum alento à torcida e ao elenco.

Agora, diante do Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), a missão é conquistar a segunda vitória consecutiva em casa e deixar para trás os números de campanha dignos de times ameaçados de queda.

O adversário colorado, por sua vez, também vive oscilação e encara o duelo como confronto importante para subir à parte de cima da tabela. Para o Santos, o momento é de urgência: o desempenho fora de casa é frágil (seis derrotas em oito jogos) e qualquer deslize na Vila pode custar caro no fim da temporada.