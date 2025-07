Com nova lesão de Oscar, Alisson pode reconquistar espaço com Crespo

"Rebaixado" a reserva desde a chegada do técnico Hernán Crespo, Alisson pode aproveitar a lesão de Oscar para recuperar seu espaço entre os titulares do São Paulo.

No último sábado, no clássico contra o Corinthians, o volante foi o escolhido para substituir o camisa 8 após ele sofrer uma forte queda, chocando as costas, e ajudou o São Paulo a sair de campo com a importantíssima vitória por 2 a 0.

Alisson não possui as mesmas características de Oscar, mas vinha atuando no meio-campo com maestria há tempo. Por já ter atuado também como ponta, o volante tem valências ofensivas sem deixar de lado o poder de marcação.

Por despontar como um atleta capaz de atuar em mais de uma posição, além de ter sido titular com todos os últimos treinadores que passaram pelo São Paulo, Alisson é o favorito para preencher a lacuna deixada por Oscar.

Outra opção, que corre por fora, é Rodriguinho. O meio-campista de 21 anos tem características mais parecidas com as de Oscar, se notabilizando por ser um armador de jogadas, porém, sua curta experiência como profissional pode pesar para que ele não receba tantas oportunidades.