Com duas novidades, São Paulo se reapresenta e abre preparação para enfrentar o Juventude

Após folgar no último domingo, o São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira. Com o retorno de dois jogadores, o elenco tricolor abriu a preparação para a partida contra o Juventude, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dois atletas reforçaram o São Paulo no treino desta manhã: Enzo Díaz e Maik. O argentino se recuperou da indisposição que o tirou do clássico e fez atividades regenerativas. O jovem lateral direito, por sua vez, se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e trabalhou normalmente junto ao restante do elenco.

Acompanhados de Enzo Díaz, os jogadores que foram titulares no Majestoso realizaram exercícios regenerativos com mobilidade e força na parte interna do SuperCT. Já os demais atletas trabalharam no gramado com o técnico Hernán Crespo, que promoveu um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido, além de um treino de força e potência comandado pela preparação física.

O dia do São Paulo também contou com a apresentação do reforço Gonzalo Tapia. O chileno, que já estreou no clássico, foi apresentado à imprensa na manhã desta segunda-feira. Entre muitos assuntos, o atacante destacou suas qualidades, exaltou o clube e explicou o motivo por trás da chegada ao Tricolor.

Tapia, portanto, está à disposição de Crespo para o duelo contra o Juventude. O treinador, por outro lado, terá os desfalques já conhecidos de Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Além do quarteto, Crespo ainda ganhou mais uma baixa no último domingo. Oscar fraturou os processos transversos de três vértebras lombares no Majestoso do último fim de semana e também está fora do jogo contra o Juventude. O camisa 8 tem prazo de recuperação de quatro a oito semanas.

O São Paulo ainda tem mais dois dias de preparação para o confronto diante do Juventude. O Tricolor visita o adversário gaúcho nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Com a vitória no clássico contra o Corinthians, o São Paulo ganhou um alívio e se afastou da zona de rebaixamento. A equipe tricolor aparece, agora, na 14ª colocação, com 16 pontos conquistados - dois a mais que o Santos, que abre o Z4.