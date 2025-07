Caso Filipe Luís x Pedro está realmente encerrado? Colunistas debatem

O problema entre Filipe Luís e Pedro, assunto no Flamengo nas últimas semanas, está completamente resolvido após a vitória no Fla-Flu? Alicia Klein e PVC debateram o tema no Fim de Papo.

Pedro voltou a ser relacionado contra o Fluminense, ficou no banco de reservas, mas entrou no fim e marcou o gol da vitória do Flamengo.

Alicia: Pedro não tocaria no assunto, se estivesse encerrado

O assunto não está encerrado, ou o Pedro não teria falado disso quando saiu de campo. E o Filipe Luís demonstrou hoje que ele pode evitar uma pergunta, se quiser. Ele não respondeu a pergunta que foi feita e, da primeira vez, quando ele falou sobre o Pedro, ele disse tudo o que disse porque quis. Hoje, ele não quis responder para encerrar o assunto - e faz bem. [...] Mas é óbvio que o assunto não está resolvido.

Alicia Klein

PVC: Flamengo e Pedro ainda tem questão a resolver

A questão do Boto não está resolvida, aparentemente. Não está resolvida para o Pedro e tem que resolver internamente, com conversa. Fato é que o Pedro é importante para o Flamengo. O Flamengo é importante para o Pedro porque ele não pode sair para jogar o restante do Brasileiro em outro time.

E tem uma aresta para resolver, mas o Pedro tem que jogar - não necessariamente como titular, isso o técnico decide. Mas, se você tem três finalizações em um jogo e duas são do Pedro [que saiu do banco], quem vai cobrar que ele jogue não é nem o técnico, é a torcida.

Paulo Vinicius Coelho

