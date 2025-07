Brilho no Palmeiras e início no Real Madrid: Endrick completa 19 anos

Joia do futebol brasileiro, Endrick completa 19 anos de idade nesta segunda-feira. O atacante, que já soma diversas experiências na carreira, também está completando um ano de Real Madrid.

O garoto foi formado nas categorias de base do Palmeiras, onde se destacou. Ele foi fundamental na conquista da primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior da história do clube. Além da Copinha, venceu outros sete torneios com o Verdão: Campeonato Brasileiro sub-20 (2022), Copa do Brasil sub-17 (2022), Campeonato Paulista sub-20 (2021), Campeonato Paulista sub-15 (2019 e 2021), Campeonato Paulista sub-13 (2018) e Campeonato Paulista sub-11 (2017).

No profissional, Endrick seguiu alegrando a torcida alviverde. Foram cinco canecos: Campeonato Brasileiro (2022), Campeonato Paulista (2023), Supercopa do Brasil (2023), Campeonato Brasileiro (2023) e Campeonato Paulista (2024).

Além das conquistas coletivas, o atacante também ergueu diversos troféus individuais pelo Palmeiras, incluindo o Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, ao estar presente na seleção da temporada 2023.

No final de 2022, então, o Verdão anunciou a venda da joia para o Real Madrid, da Espanha, por cerca 72 milhões de euros (R$ 398,8 milhões na época).

No clube espanhol, Endrick ainda tenta se firmar. São 37 partidas e sete bolas na rede.

Atualmente, a Cria da Academia se recupera de uma lesão no tendão da coxa direita. Ele se contundiu na reta final do Campeonato Espanhol e ficou de fora da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.