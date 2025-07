Boxe: Pacquiao surpreende com empate em retorno, mas bate na trave por título mundial

Enquanto o card do UFC 318 agitava o estado da Louisiana (EUA), no último sábado (19), um grande evento de boxe ocorria na capital mundial dos esportes de combate: Las Vegas. De volta aos ringues aos 46 anos de idade e vindo de aposentadoria, Manny Pacquiao surpreendeu e competiu de igual para igual contra o campeão Mario Barrios, 16 anos mais jovem. Apesar do desempenho acima do esperado durante os 12 rounds, 'PacMan', como o filipino é conhecido, bateu na trave pelo título mundial com a disputa terminando empatada.

Os juízes assinalaram um empate majoritário no combate (114-114, 114-114, e 115-113 para Barrios). O resultado, que dividiu opiniões entre fãs e mídia especializada, fez com que o americano permanecesse no posto de campeão meio-médio (66,7 kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC). No calor do momento, Pacquiao, que interrompeu uma aposentadoria que já durava quatro temporadas, discordou do parecer dos juízes.

"Eu achei que venci a luta. Quero dizer, foi um combate parelho. Meu oponente é muito duro. Luta maravilhosa. Trabalho duro e disciplina (são os meus segredos)", destacou o veterano, ainda no ringue, logo após a disputa, de acordo com transcrição do site 'MMA Junkie'.

A luta

Mesmo com uma idade considerada avançada para a prática do boxe profissional, Manny provou que ainda pertence à elite do esporte. Com seu tradicional condicionamento físico e 'footwork' diferenciado, o filipino ditou as ações do combate na primeira metade da disputa. Barrios equiparou os ataques a partir do nono assalto, quando foi orientado pelos corners para acelerar o ritmo. O gás final do americano foi crucial para convencer os juízes de que havia feito o suficiente, mesmo que no limite, para manter o cinturão em sua posse.

Lenda dos ringues

Com uma carreira vitoriosa, Pacquiao se tornou um dos maiores nomes da era moderna do boxe. O filipino fez história ao virar o primeiro pugilista a se tornar campeão em oito categorias de peso diferentes no boxe profissional, além de ter incríveis 12 títulos mundiais no currículo. Com o recente empate contra Barrios, 'Pac Man' agora é dono de um cartel na modalidade composto por 62 vitórias, oito derrotas e três empates.

