Após derrota, Santos se reapresenta e inicia preparação para pegar o Inter

Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o elenco do Santos se reapresentou e iniciou sua preparação para o duelo contra o Internacional, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na próxima quarta, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

Os atletas começaram com aquecimento e ativação na parte interna das instalações. Na sequência, o elenco comando por Cléber Xavier e sua comissão técnica fez trabalhos técnicos e táticos, ambos com bola.

No último sábado, o Santos foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0. Com este resultado, o Peixe, que havia vencido o Flamengo na rodada anterior, permaneceu com 14 pontos e entrou na zona do rebaixamento do Brasileirão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Isso porque o Vitória (agora com 15 somados) bateu o Red Bull Bragantino e o Vasco (agora com 14 unidades, à frente do Alvinegro Praiano por critérios de desempate) empatou com o Grêmio.

A novidade do dia foi Gustavo Caballero, atacante acertado com o Santos, que considerou sua transferência um "grande passo" e destacou sua vontade em vestir a camisa do Peixe. O paraguaio desembarca hoje no Brasil para realizar os exames médicos e assinar por três anos.

"É um grande passo para a minha carreira, para continuar crescendo. Quero desfrutar ao máximo essa experiência que vai ser linda. Desde o primeiro momento, comentei para o meu representante que queria jogar no Santos. São três anos de contrato. A minha prioridade sempre foi jogar fora (do Paraguai) e estou muito contente por esse passo", declarou no aeroporto, pouco antes de embarcar.