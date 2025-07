Após derrota para o Palmeiras, torcida organizada do Atlético-MG cobra elenco no aeroporto

Integrantes da Galoucura Noroeste, torcida organizada do Atlético-MG, foram até o Aeroporto de Internacional de Confins, em Minas Gerais, na noite deste domingo, para protestar contra os jogadores do clube. No Allianz Parque, mais cedo, o Galo perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um vídeo de oito minutos divulgado pela própria torcida organizada, nas redes sociais, integrantes do grupo aparecem conversando com Hulk, capitão da equipe, Dudu e Victor Bagy, diretor de futebol do clube. De fundo, é possível ouvir ofensas contra o lateral esquerdo Caio Paulista, o volante Rômulo e o atacante Júnior Santos.

No final, os torcedores protestaram com músicas: "Ou joga por amor ou joga por terror. Tem que ter raça para jogar no meu Galo".

Ainda nas redes sociais, o grupo classificou o ato como: "Fruto da indignação e revolta que cresce a cada jogo, diante dos maus resultados dentro de campo e da gestão desastrosa fora dele que envergonha a torcida e mancha a história centenária do nosso clube".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @galoucuranoroeste

"Não aceitamos mais desculpas, omissão ou discursos vazios. A paciência do torcedor acabou. Quem veste o manto tem a obrigação de honrá-lo! Quem está na liderança do clube tem o dever de agir com responsabilidade, transparência e respeito ao maior patrimônio que o Galo tem: a sua torcida", completou a Galoucura em nota.

Derrota diante do Palmeiras e calendário da equipe

Neste domingo, ainda no primeiro tempo, Lucas Evangelista abriu o placar para o Palmeiras e Hulk, em uma bela cobrança de falta, empatou o jogo. Na etapa final, Junior Alonso (contra) e Mauricio recolocaram o Verdão na vantagem. Nos acréscimos, Hulk descontou após mais um belo gol de falta.

Com o resultado, o Atlético-MG fica na 9ª colocação, com 20 pontos somados. Essa foi a segunda derrota seguida da equipe no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Palmeiras subiu para a 4ª posição, com 26 pontos.

A equipe do técnico Cuca volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pela partida de volta do playoff da Copa Sul-Americana, na Arena MRV.

Por conta da vitória no jogo de ida por 1 a 0, o Atlético-MG tem a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final da competição. O time colombiano precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, enquanto uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.