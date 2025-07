Alan Patrick tem 22 participações em gols em 26 jogos pelo Inter em 2025

O Internacional se distanciou da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao engatar a segunda vitória consecutiva. Com o brilho de Alan Patrick, o clube gaúcho venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, pela 15ª rodada. O meia, aliás, está sendo fundamental para o time de Roger Machado.

O jogador de 34 anos ostenta 12 gols e 10 assistências em 26 partidas nesta temporada. Ou seja, 22 participações em tentos. Ele precisa de 99 minutos para contribuir com uma bola na rede ou um passe, segundo dados do Sofascore.

Além disso, Alan Patrick soma 16 grandes chances criadas, 93 passes decisivos e 64% conversão de chances claras.

Com a vitória sobre o Ceará, o Internacional pulou para a 12ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos, três a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O próximo adversário do Colorado, aliás, será justamente o Peixe. O duelo está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada.

O jogo será especial para Alan Patrick. O meia foi revelado justamente pelo Alvinegro Praiano e tem amizade com Neymar, craque do atual elenco santista.