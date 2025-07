'Agora vai': Matheus Gonçalves quer sequência no Flamengo após permanência

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia Matheus Gonçalves foi acionado pelo técnico Filipe Luís no clássico com o Fluminense e torce que a oportunidade seja um recomeço no Flamengo. Ele, que vinha atuando no sub-20 devido à falta de espaço no elenco profissional, avaliou positivamente a ação e espera por novas chances em breve.

Ele [Filipe Luís] sempre falou que gostava de mim, acreditava bastante. Desde a final do Mundial sub-20 [no ano passado]. Então, agradeço a oportunidade. Fiz um jogo bem seguro, maduro. Retomei minha confiança e fico feliz pelo jogo de hoje. Nunca tive uma sequência aqui no Flamengo, de bastante minutos nos jogos, mas acredito que agora vai. Estou me dedicando para que isso aconteça Matheus Gonçalves

Matheus Gonçalves esteve muito perto de se transferir para o Cruzeiro, mas a negociação foi vetada em cima da hora pela diretoria rubro-negra. O meia, inclusive, soube sobre o desfecho das conversas pela reportagem do SporTV, ao conceder uma entrevista após uma partida pelo time da base.

Sempre tive uma cabeça boa em relação a essas coisas. Quando soube da notícia, foi de uma maneira inusitada, mas depois já levei bem. Se o Flamengo quer que eu fique, fico feliz. Estou aqui desde os 12 anos, quero jogar aqui. Quero mostrar o Matheus que sou aqui, e não em outro lugar

O jogador disse ainda ter tido uma atitude "egoísta" ao comentar uma postagem do Flamengo após o amistoso do sub-20 com o Bayer Leverkusen, na última sexta-feira, na Gávea.

Na ocasião, Matheus, que fez um gol e foi eleito o melhor da partida, desabafou em uma publicação depois do jogo: "Não dá para entender, não apareço mais em nada... Que loucura. Mas vamos pra cima! Seguimos". Ele apagou logo depois.

"Cabeça quente depois do jogo. Depois de um jogo em que joguei 45 minutos e fiz o que eu fiz, mas já pedi desculpa. Todo jogador quer um pouco de atenção, mas foi uma atitude egoísta minha e reconheço isso. Já passou e, agora, estou muito focado"