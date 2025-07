Adesanya deixa rivalidade de lado e elogia performance de Borrachinha no UFC 318

Em ação no 'co-main event' do UFC 318 do último sábado (19), em Louisiana (EUA), Paulo Costa espantou a má fase diante de Roman Kopylov com uma vitória dominante, via decisão unânime. Para além de voltar a vencer, 'Borrachinha' apresentou uma versão agressiva dentro do octógono. E o desempenho do brasileiro agradou não somente os fãs de MMA, mas também um de seus maiores rivais da carreira: Israel Adesanya.

Como de costume, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC acompanhou o card numerado de sua casa e compartilhou as reações em seu próprio canal do Youtube. Enquanto assistia a luta de Borrachinha, especificamente, Adesanya deixou a rivalidade entre os dois de lado e elogiou a performance do striker mineiro diante do rival russo.

"Chutes bem afiados. O Costa está (lutando) bem, cara. O Costa está (golpeando) limpo. Está selecionando muito bem os golpes. Uppercut, ataque no corpo. O Costa está 'on' hoje. Está de volta. Bom trabalho, cara. Finalmente. Foi um (desempenho) das antigas. Ele foi muito bem", destacou o striker nigeriano, enquanto assistia o desempenho do brasileiro.

Relembre a rixa de Borrachinha e Adesanya

Mesmo tendo se enfrentado somente uma vez até então, Adesanya e Borrachinha construíram uma das rivalidades mais marcantes da história dos pesos-médios. À época, ambos atletas estavam invictos no MMA profissional, o que tornou o duelo ainda mais emblemático. No posto de campeão, o nigeriano foi alvo de inúmeras provocações do brasileiro, então desafiante ao título.

Com uma junção de apelo esportivo e comercial, a dupla teve o 'tira-teima' agendado para o UFC 253, disputado em Abu Dhabi (EAU), em setembro de 2020. Dentro do octógono, o que se desenhava como um confronto equilibrado se transformou em um domínio de Adesanya, que nocauteou Borrachinha no segundo assalto. Energizado pelo momento e pela rixa com o rival, 'Izzy' aproveitou enquanto Paulo estava grogue no octógono e deu uma 'sarrada' no brasileiro - momento marcante e polêmico, que gerou debate na época.

Outro fator emblemático da rivalidade entre os dois veio após o combate. Afinal de contas, Borrachinha destacou, à época, que havia ingerido uma grande quantidade de vinho antes do confronto e classificou uma eventual revanche com Adesanya como "inevitável". Cinco anos depois, em momentos distintos de suas trajetórias, o brasileiro e o nigeriano seguem entre os grandes nomes da categoria no UFC.

