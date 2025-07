Abel vê Evangelista como substituto de Ríos, mas diz que Palmeiras tentará reposição: "Vamos à procura"

O técnico Abel Ferreira tinha em mente, na manhã de domingo, um Palmeiras diferente do que mandou a campo pela tarde para enfrentar o Atlético-MG, no Allianz Parque. O treinador recebeu a ligação de Barros de que Richard Ríos havia acertado com o Benfica e estava fora do jogo. Lucas Evangelista foi o escolhido para substituir o colombiano na escalação inicial da equipe que venceu o Atlético-MG, por 3 a 2, no Allianz Parque.

"O Barros me ligou hoje de manhã e disse que o Ríos estava fora. Já tinha a escalação, às 10h30, na ativação, tocou meu telefone. O Lucas chegou aqui e hoje fez um gol. Não é melhor nem pior, dá-nos outras coisas que também precisamos", revelou Abel.

O Palmeiras já estava se preparando para a saída de Ríos, que estava sendo desenhada desde a Copa do Mundo de Clubes. Abel Ferreira revelou que a chegada de Evangelista foi uma antecipação de reposição, pensando na venda do colombiano. O treinador elogiou o camisa 30 e revelou que o Verdão vai ao mercado para repor a peça no elenco.

"Tivemos uma conversa eu, Leila e Barros. Sempre que conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, ótimo. Como foi com o Evangelista. Sabíamos internamente que o Ríos ia sair. Sempre que conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que saia é melhor. Lucas Evangelista já está conosco há bastante tempo, o que ajuda muito na adaptação. Vamos à procura, se conseguirmos uma reposição, dentro do que é nosso padrão. Se vier, tudo bem; se não vier, vamos arranjar solução internamente", declarou Abel.

"Desde que chegamos, é a quinta venda acima dos 30 milhões Sempre vieram buscar os melhores jogadores da nossa equipe, Endrick, Estêvão e nós sempre arranjamos soluções internamente e isso que vamos continuar fazendo. Queremos ganhar sempre, mas não avis ser possível A atitude e a imagem tem que ser essa: somos o Palmeiras. Se ficasse com o empate, ficaria triste pelo resultado, mas orgulhoso pela equipe, vi meus jogadores", afirmou.

Abel Ferreira evitou fazer comparações entre Ríos e Evangelista. O treinador fez uma breve análise sobre os atletas e elencou as características do camisa 30 que devem ser mais exploradas no jogo do Palmeiras. Evangelista fez seu 17° jogo pelo Palmeiras e balançou a rede pela primeira vez, abrindo caminho para a vitória alviverde.

"Em relação ao Lucas e ao Ríos, já disse várias vezes, que cada um nos dá coisas diferentes. Posso querer jogar com um jogador que pressiona na frente, mas se não tiver explosão, não vai pressionar. Posso jogar com um jogador explosivo no meio-campo, forte, agressivo e de transporte, como é o Ríos. O Lucas vai nos dar outras valências. Tem jogo mais pausado, lincado", analisou Abel.

"O Ríos é mais de transporte, de chegar, aquelas arrancadas que todos ficam impressionados. Isso, com o trabalho que tivemos, fez com que ele chegasse à seleção, atingisse os níveis que atingiu, se destacou no Mundial e qualquer equipe com dinheiro... só teve que escolher o clube que queria. Não faltavam clubes. Sem Ríos, temos o Lucas, que é um capitão, líder, tinha isso já no Bragantino. Sempre trabalhou e se preparou. Uma coisa que sempre falo: quem semeia todos os, colhe, mais cedo ou mais tarde. Hoje de manhã nem sabia se iria jogar", seguiu.

Lucas Evangelista deve ganhar sequência como titular

Lucas Evangelista é o único "camisa 8" de origem no Palmeiras, com a saída de Ríos. Outros porém, podem atuar improvisados no setor. O meia deu uma boa resposta no primeiro jogo sem o colombiano e deve ganhar sequência com Abel. Evangelista evita carregar a pressão da titularidade.

"Acho que isso de titularidade não tem aqui no elenco. Com certeza o pessoal deve ir atrás de de outro jogador também, porque acho que como oito só tem eu, tem outros outros jogadores que fazem" também, mas não são oito de origem"

"Não só eu, mas como todo mundo, está sempre preparado. Então, quando aparecer oportunidade, a gente tem que agarrar e a gente cria essas oportunidades nos treinos, no dia a dia. Então, acho que isso de titularidade não me abala", finalizou.