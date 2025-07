A caminho da Inglaterra, Jhon Arias se despede do Fluminense: "Eternamente grato"

O colombiano Jhon Arias se despediu do Fluminense, nesta segunda-feira, através das redes sociais. O meia-atacante de 27 anos foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, e deixa o Tricolor Carioca após cinco temporadas.

"Obrigado por tudo, Fluminense FC. Serei eternamente grato. A cada treinador (Marcão, Abel Braga, Fernando Diniz, Mano Menezes e Renato Gaúcho) e suas comissões. Aos profissionais das áreas de fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia, scout, análises de vídeo, segurança, limpeza, refeitório e roparia. A todos os meus companheiros e amigos com quem convivi durante todo meu tempo no clube. Criamos grandes parcerias e fizemos história juntos. Ao presidente Mário Bittencourt, Matheus, Paulo Angioni e todos os membros da diretoria", escreveu Jhon Arias em sua conta no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jhon Arias Andrade (@jhonariasa)

Na última sexta-feira, o Fluminense confirmou a venda do colombiano ao Wolverhampton, que desembolsou cerca de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual) pelo jogador. O Tricolor Carioca segue com 10% dos direitos econômicos do atleta em uma possível transferência do jogador no futuro.

Contratado em agosto de 2021, vindo do Independente Santa Fé, Jhon Arias disputou 230 partidas com a camisa do Fluminense, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências. O meia-atacante foi peça-chave nos títulos da Copa Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023).

O colombiano se destacou na disputa do Mundial de Clubes, levando o Fluminense até a semifinal, e chamou a atenção de clubes europeus. Jhon Arias embarcou para a Inglaterra na noite deste domingo e deve ser anunciado pelo Wolverhampton nos próximos dias.

"E a vocês, torcida Tricolor, por demonstrar tanto amor, seja na rua, nos hotéis, nos aeroportos, no Maracanã ou qualquer canto do mundo. Por me ensinar o que é ser Fluminense e ter orgulho de ser tricolor. Não é um adeus...até breve! Saudações Tricolores", completou o colombiano.

Sem Jhon Arias, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Palmeiras, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor Carioca ocupa a 8ª posição com 20 pontos. O Verdão é o 4º colocado, com 26 pontos conquistados.