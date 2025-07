Volta de Pedro ao Flamengo é sem papo com Filipe e por rendimento em treino

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro voltou a ser relacionado no Flamengo e estará à disposição hoje, contra o Fluminense, no Maracanã. O ritual foi o mesmo que aconteceu quando ele foi tirado até mesmo do banco de reservas, dois jogos atrás.

Nada de conversa específica com Filipe Luís sobre o assunto. Técnico e atacante não tiveram nenhyum papo após os episódios recentes.

E a decisão sobre a presença dele no jogo veio com base no desempenho recente dos treinos. A comissão técnica notou evolução na entrega e nos números do camisa 9

Na perspectiva de quem trabalha no clube, Pedro voltou a render nas atividades ao longo da semana, justificando o retorno depois de perder as partidas contra São Paulo e Santos.

Pedro volta em um jogo no qual o Flamengo não terá Bruno Henrique, suspenso. O jovem Wallace Yan pode ser novidade.

O time passou em branco contra o Santos, apesar do domínio da maior parte do jogo. Ou seja, viveu uma oscilação de efetividade na frente, perdeu o jogo e a liderança do Brasileirão.

Tempo de observação

Pedro reconhece que passou a treinar mal depois que mensagens sobre ele foram enviadas ao colunista Mauro Cezar Pereira por um membro do departamento de futebol. No diálogo, o lado do clube admitia que venderia o atacante por 15 milhões de euros.

Filipe e Pedro tiveram uma conversa sobre esse assunto, na qual o treinador disse que gostaria de contar com o camisa 9 na temporada e que ele seria importante para o time.

Só que a resposta de Pedro, na prática, foi justamente uma semana de treinos que Filipe classificou como algo que "beirou o ridículo". E por isso afastou o jogador dos relacionados.

Agora, o retorno de Pedro acontece depois de uma amostragem de uma semana.

Na segunda-feira, ele teve um papo com os colegas de time, soltou uma nota pública sobre o tema e engatou a presença constante nas atividades.

O rendimento, então, foi tratado como satisfatório pelo Flamengo — apesar da rusga pública e da crítica à forma com a qual Filipe Luís tratou o assunto na coletiva após a vitória sobre o São Paulo.

Pedro se sentiu desrespeitado. Filipe, por sua vez, cansou do comportamento do jogador e por isso trouxe o assunto a público.

O treinador chegou a dizer que não precisava receber bom dia ou abraço do jogador. Mas que estava disposto a reatar a relação. Se Pedro não quisesse, bastava correr pelo Flamengo. Pelo menos essa segunda parte parece que já está acontecendo.