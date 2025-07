Vitória bate o Bragantino e empurra o Santos para a zona de rebaixamento

O Vitória conquistou um triunfo importante pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro ao bater o Red Bull Bragantino neste domingo, por 1 a 0, no Barradão. Renato Kayzer foi o autor do gol dos donos da casa. O resultado jogou o Santos para a zona de rebaixamento da competição.

O triunfo fez com que o Vitória alcançasse os 15 pontos e deixasse a zona de rebaixamento da Série A. O Leão da Barra pulou para a 15ª colocação e, consequentemente, empurrou o Santos para o Z4. O Peixe, que perdeu para o Mirassol por 3 a 0 nesta rodada, aparece na 17ª posição, com 14 pontos.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino permanece em terceiro lugar, com os mesmos 27 pontos do início da rodada. A equipe paulista chegou ao segundo jogo seguido sem vencer.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Sport no Barradão, enquanto o Red Bull Bragantino encara o Flamengo no Cícero de Souza Marques. Ambas as partidas acontecem nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Vitória abriu o placar aos nove minutos de partida. Após cobrança de escanteio, Lucas Halter escorou e a bola sobrou com Renato Kayzer dentro da área. O atacante ajeitou o corpo e bateu de primeira, acertando um bonito chute no ângulo: 1 a 0.

Com 27 minutos, o Vitória quase ampliou a vantagem no marcador. Após bola alçada por Ronald para a segunda trave, Baralhas chegou cabeceando de peixinho, mas mandou pela linha de fundo.

Com exceção dos lances descritos acima, o primeiro tempo do duelo não reservou grandes emoções. O Vitória aproveitou a chance que teve e marcou um bonito gol. Do outro lado, o Red Bull Bragantino pouco criou e nem chegou a assustar o goleiro Lucas Arcanjo.

Aos 10 minutos da segunda etapa, o Red Bull Bragantino tentou levar perigo ao gol do Vitória. Em cruzamento para dentro da área, Vinicinho ganhou de cabeça do zagueiro, mas mandou longe da meta rival. Três minutos depois, Agustín Sant'Anna chegou batendo de primeira após bola alçada para dentro da área, porém isolou.

Com 15 minutos, o Red Bull Bragantino criou sua oportunidade de maior perigo. Após cruzamento rasteiro para o meio da área, Mosquera chutou e Lucas Arcanjo defendeu. Vinicinho pegou a sobra e bateu para o gol, mas chutou em cima da zaga do Vitória, que afastou em cima da linha.

Aos 29 minutos, o Red Bull Bragantino quase deixou tudo igual. Em batida de escanteio, Praxedes veio de trás e apareceu como uma espécie de elemento surpresa. O cabeceio do meia passou rente à trave esquerda. Dois minutos depois, Praxedes subiu de cabeça novamente e viu a bola passar muito perto da trave direita, assustando os torcedores do Vitória no Barradão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Data: 20 de julho de 2025, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

GOL: Renato Kayzer, aos 9? do 1ºT (Vitória)

Cartões amarelos: Guilherme Lopes e Praxedes (Red Bull Bragantino) / Maykon e Erick (Vitória)

Cartão vermelho: nenhum

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Ronald (Pepê) e Matheuzinho (Edu); Lucas Braga (Osvaldo), Fabri (Erick) e Renato Kayzer (Renzo López).

Técnico: Fabio Carille

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme Lopes; Fabinho (Hurtado), Eric Ramires (Praxedes) e Gustavo Neves (Laquintana); Mosquera (Davi Gomes), Vinicinho (Thiago Borbas) e Isidro Pitta.

Técnico: Fernando Seabra