Vitória supera Red Bull Bragantino, interrompe sequência negativa e deixa Z-4 do Brasileirão

O Vitória venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo (20), no Barradão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time baiano saiu de uma sequência negativa de oito jogos e deixou a zona do rebaixamento com o resultado positivo. O único gol do jogo foi de Renato Kayzer.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 15 pontos e subiu e deixou a zona de rebaixamento da competição. O Santos ficou com a sua vaga. O Bragantino estacionou nos 27 pontos e vê o líder Cruzeiro se distanciar na liderança do Nacional. Além do resultado, os baianos voltaram a balançar as redes após um período de sete jogos.

No primeiro tempo, o Vitória aproveitou bem o fator casa para construir vantagem. Muito organizado, o time de Fábio Carille tomou conta das ações do jogo e foi superior. Mesmo com pouca posse de bola, não demorou para os baianos abrirem o placar.

Aos nove minutos, após cruzamento de Matheuzinho, Renato Kayzer aproveitou um desvio e posicionou o corpo para acertar um lindo chute, sem chances de defesa para o goleiro Cleiton. A etapa inicial foi bastante truncada e não teve muitas oportunidades, terminando com vantagem do time da casa.

No segundo tempo o jogo foi outro. Em busca do empate, o time de Bragança Paulista saiu para o ataque e dominou a posse de bola, criando diversas oportunidades e fazendo o goleiro Lucas Arcanjo trabalhar.

O Vitória teve consistência defensiva para manter o placar mínimo, mas deu sorte nos acréscimos quando Isidro Pitta teve uma grande chance de empatar, porém, finalizou para fora.

Na próxima rodada, o Vitória tem um novo compromisso jogando em Salvador. O time de Carille recebe o lanterna Sport, na quarta-feira (23), às 21h30. O Red Bull Bragantino joga no mesmo horário diante do Flamengo, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Ronald (Pepê) e Matheuzinho (Edu); Lucas Braga (Osvaldo), Fabri (Erick) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Fabinho (Hurtado), Eric Ramires (Praxedes) e Gustavinho (Laquintana); Henry Mosquera (Davi Gomes), Pitta e Vinicinho (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.

GOL - Renato Kayzer, aos nove minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maykon (VIT); Guilherme Lopes e Praxedes (RBB).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 426.340,00.

PÚBLICO - 16.187 torcedores.

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, Barradão, em Salvador (BA).