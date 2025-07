Vitor Roque sai aplaudido, festeja atuação, mas admite pressão por fim do jejum: 'Vivo de gols'

Normalmente contestado pela torcida alviverde, Vitor Roque foi o destaque do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Allianz Parque, participando de dois tentos de sua equipe, e saiu bastante aplaudido de campo.

Após a partida, ainda no gramado, o atacante comemorou a boa atuação e minimizou a pressão das arquibancadas pela falta de gols. "Jogar no Palmeiras é jogar sempre sob pressão. Sou atacante, vivo de gols e não vinha marcando. Por mais que ajudasse a equipe, preciso sempre marcar", comentou Vitor Roque.

Com boa movimentação, o atacante ajudou a criar boas chances no setor ofensivo durante a partida. Ele cabeceou a bola que balançou a rede do goleiro Everson, após tocar em Junior Alonso, no segundo gol, e não desistiu de uma jogada praticamente perdida que terminou no tento de Maurício.

"Fico feliz pela vitória e pelo gol", afirmou o camisa 9, referindo-se ao cabeceio que desviou em Junior Alonso antes de a bola entrar - a arbitragem deu gol contra do paraguaio. "O importante é estar ali, eu participei do gol. Se der contra, o que vale é a vitória do Palmeiras e seguir em frente no campeonato", acrescentou.

Após quase ter um gol registrado em seu nome depois de mais de dois meses - o último foi na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, em 11 de maio -, Vitor Roque ao menos ganha tranquilidade para tentar encerrar o jejum. "Vou continuar trabalhando com humildade para sair dessa fase o mais rápido possível", disse.