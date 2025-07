Vitor Roque minimiza 'quase gol': 'Importante é a vitória do Palmeiras'

Do UOL, em São Paulo

Vitor Roque celebrou ter ajudado na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG e disse não se importar se o segundo gol do Palmeiras será creditado ou não a ele pela arbitragem.

O importante é estar ali [no lance]. Se der [gol] contra ou para mim, o importante é a vitória do palmeiras e seguir em frente no campeonato.

Vitor Roque, à TV Globo

O que aconteceu

Vitor Roque foi o responsável por fazer o 2 a 1, independentemente de ter sido ou não o autor do gol. No início do segundo tempo, após cruzamento de Piquerez, o atacante apareceu na pequena área e desviou. Ele não pegou em cheio, mas a bola bateu na coxa de Junior Alonso e foi na direção da rede.

O lance ocorre em meio à seca que vive o camisa 9. O jogador de 20 anos balançou a rede pela última vez no início do maio, enfrentando jejum de mais de dez partidas. A fase fez o técnico Abel Ferreira dizer que Vitor Roque joga com "peso" nas costas.