Vitor Roque cita pressão no Palmeiras e valoriza participação em gol: "Importante é a vitória"

O Palmeiras venceu a primeira partida no Allianz Parque pelo Brasileirão neste sábado, ao bater o Atlético-MG, por 3 a 2, pela 15ª rodada. Vitor Roque, que vive um jejum de gols pelo Alviverde teve participação nas jogadas dos dois últimos gols.

No segundo gol palmeirense, o camisa 9 desviou a bola antes de bater em Júnior Alonso, e a arbitragem inicialmente deu como contra do atleta do Galo. O atacante falou sobre a fase sem gols, mas valorizou a participação próxima na jogada e priorizou a vitória palmeirense.

"Feliz pela vitória, pelo gol. Jogar no Palmeiras sempre tem uma pressão. Atacante vive de gols precisa marcar. por mais que eu ajude a equipe, tenho que marcar gols. Com certeza, é uma pressão, sim, mas é seguir trabalhando com muita humildade para sair dessa fase o mais rápido possível", disse ao Premiere.

"Participei do gol. Se der contra, o importante é a vitória do Palmeiras para seguir em frente no campeonato", seguiu.

Os gols do Palmeiras foram marcados, portanto, por Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Mauricio. Hulk, do outro lado, fez os dois gols do Atlético-MG, sendo ambos de falta.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 26 pontos e voltou ao G4 do Brasileirão, ocupado o quarto lugar, com 26 pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).