Vitão celebra vitória do Internacional sem sofrer gols e fala sobre recuperação no Brasileiro

Com um gol de Alan Patrick, o Internacional bateu o Ceará por 1 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitão concedeu entrevista após o jogo e celebrou a vitória colorada, principalmente pois ela veio sem que o time de Roger Machado sofresse gols.

"Acho que fizemos um jogo muito bom. É mais um jogo sem levar gol e em todas as partidas estávamos sofrendo com isso. Mantivemos a concentração até o fim com a pressão deles. Sabemos que o Brasileirão é um campeonato muito difícil", disse Vitão, em entrevista à Rede Globo.

Recuperação no Brasileiro

Depois de terminar 2024 em alta e conquistar o título gaúcho nesta temporada, o Internacional era tido como um dos postulantes ao título. Entretanto, o Colorado passou por dificuldades no início da competição e agora luta para se recuperar. O zagueiro Vitão falou sobre esse momento do clube no torneio.

"Não era para estarmos nessa posição na tabela, mas ainda temos nossas metas para batermos. Temos três competições pela frente e o calendário do futebol brasileiro é assim. Vamos focar e recuperar no Brasileiro", disse o jogador.

Ricardo Duarte / Internacional

Com o triunfo diante do Ceará, o Internacional assumiu a 12ª posição com 17 pontos após 14 jogos. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o Santos, às 21h30 (de Brasília).