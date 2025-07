Transmissão ao vivo de Sport x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Sport e Botafogo duelam hoje, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, PE, ES, PB, RN e Juiz de Fora [MG]) e Premiere (pay-per-view).

Sport tenta reação. Sem vencer no Brasileirão, o Leão perdeu por 2 a 0 para o Juventude e segue pressionado para espantar a má fase.

Botafogo mira o pelotão da frente. Após o empate sem gols com o Vitória no Nilton Santos, o Glorioso quer recuperar os pontos perdidos para chegar ao G4.

Sport x Botafogo -- Campeonato Brasileiro 2025