Transmissão ao vivo de Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

Flamengo e Fluminense disputam o clássico carioca hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Flamengo mira reação. Após a derrota para o Santos por 1 a 0, com gol de Neymar, o Rubro-Negro perdeu a liderança para o Cruzeiro e tenta se reerguer no Brasileirão.

Tricolor quer retomada sem ídolo. O Fluminense busca se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, em jogo que marcou a despedida de Jhon Arias diante da torcida no Maracanã.

Flamengo x Fluminense -- Campeonato Brasileiro 2025