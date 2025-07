Tem substituto? Comentaristas opinam como Palmeiras pode jogar sem Ríos

A venda de Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras, para o Benfica (POR) está encaminhada. No Fim de Papo, Renan Teixeira e Walter Casagrande Jr. avaliaram o negócio.

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, vindo do Guarani. O meio-campista não demorou a se tornar peça importante na equipe alviverde e, desde então, fez 138 partidas, com 11 gols marcados e 10 assistências distribuídas.

Renan: Lucas Evangelista é o substituto natural no elenco

Nesse momento, o Lucas Evangelista [deve ficar com a posição do Ríos]. Ele tem uma característica um pouco mais parecida, de segundo volante. O Emiliano Martínez é mais primeiro volante, como o Aníbal. Dá para compor com Aníbal e Evangelista.

Renan Teixeira

Casagrande: Ríos é ótimo meio-campista

É um jogador que toca e se apresenta dos dois lados, faz a bola sair com rapidez - quando quer. Às vezes, segura mais a bola porque tem técnica e habilidade para isso. É um ótimo jogador de meio-campo.

Walter Casagrande Jr

