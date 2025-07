Técnico do Corinthians justifica saída de Memphis no intervalo do Majestoso: "Decisão técnica"

Uma cena chamou a atenção da Fiel Torcida na derrota do Corinthians por 2 a 0 para o São Paulo, neste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Astro do Timão, Memphis Depay foi substituído no intervalo do Majestoso e deu lugar ao jovem Gui Negão.

O holandês não foi o único a deixar o campo no intervalo. André Carrillo e Félix Torres também foram sacados pelo técnico Dorival Júnior, que justificou as trocas na coletiva após o Majestoso.

"[Sobre] as alterações, eu tinha que fazer algo, com o time perdendo de 2 a 0. Mexi dentro daquilo que eu estava observando. Tirei três, mas poderia ter tirado cinco ou seis, porque não foi um primeiro tempo dentro do padrão que o Corinthians merece e dentro daquilo que esperamos e aguardamos de uma equipe como essa", explicou o treinador.

Memphis de fato não fez um exímio primeiro tempo. O holandês tentou, mas apareceu pouco pelo que se espera dele. O lance de maior perigo do Corinthians na etapa inicial, porém, saiu de seus pés: enfiou linda bola dentro da área para Romero, que bateu para defesa de Rafael.

Dorival, por sua vez, deixou claro que a saída de Memphis no intervalo foi uma decisão puramente técnica, sem qualquer ligação com questões supostamente disciplinares do jogador, seja na partida deste sábado ou fora dela. Recentemente, por exemplo, o holandês faltou a um treino do Corinthians.

"Foi [uma decisão] técnica. Exclusivamente técnica. Apenas isso. Foi necessário e tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que preciso é que todos cumpram funções, que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, tenho que alterar", afirmou Dorival.

Após serem substituídos, os jogadores costumam voltar ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida. Não foi o caso de Memphis, que não retornou ao banco para assistir ao segundo tempo. O técnico alvinegro despistou, mas deixou a decisão nas costas do atacante.

"Desculpe, eu não vi isso aí, estava com a atenção no jogo. Vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores tomam suas próprias decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um", disse.

"Não vou falar aqui individualmente de jogadores, me desculpe. O que tenho que falar, falo internamente com o atleta. Se eu tiver que fazer uma correção, ou dar um incentivo, ou parabenizar por alguma atitude, faço internamente. Jamais vou expor um atleta em qualquer condição que for, tanto positiva como negativamente", completou o técnico.

Com Memphis à disposição, o Corinthians tem pela frente outro complicado desafio. O Timão enfrenta o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do torneio nacional.