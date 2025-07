Oscar sofre fraturas em vértebras e desfalca São Paulo por até 8 semanas

Oscar sofreu fraturas em três vértebras lombares e pode desfalcar o São Paulo por até oito semanas.

O que aconteceu

Oscar fraturou os processos transversos das vértebras lombares L1, L2 e L3. A informação foi divulgada pelo São Paulo na tarde de hoje.

A lesão aconteceu no jogo contra o Corinthians, ontem. Ainda no primeiro tempo, Oscar caiu no gramado ao disputar bola pelo alto com Martínez, do rival, e precisou ser substituído. Ele foi encaminhado ao hospital e passou por exames que constataram as fraturas — não houve comprometimento neurológico.

O São Paulo adotará tratamento conservador dividido em três etapas: controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva.

O tempo de recuperação varia de quatro a oito semanas. O São Paulo avaliará a evolução clínica e funcional do meio-campista.

Veja nota do São Paulo

"O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda durante a partida deste sábado, ao ser atingido por um jogador adversário dentro da área.

Após avaliação clínica e exames de imagem, foi diagnosticada fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3).

O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico. O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva.

O tempo estimado para retorno às atividades esportivas varia entre quatro e oito semanas, conforme evolução clínica e funcional do atleta."