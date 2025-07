"São Paulo deve jogar assim contra todos", diz Crespo após vitória sobre o Corinthians

Hernán Crespo saiu satisfeito com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas fazendo questão de comunicar aos seus jogadores de que a euforia pelo resultado deve durar pouco tempo. Os mais de 47 mil torcedores que compareceram ao estádio festejaram muito, mas o treinador argentino não quer que essa empolgação tome conta do vestiário.

"Importante não pensar que [a vitória] é uma coisa extraordinária. O São Paulo tem que fazer esse tipo de jogo, é importante, é um clássico, estamos todos felizes, o público deve comemorar, mas aqui dentro temos que encarar com normalidade. O São Paulo deve jogar assim sempre, contra todos, não somente nos clássicos. O caminho é esse, vamos por esse caminho. Durante o caminho acontecem coisas boas, mas temos que continuar por esse caminho", disse Crespo.

Mesmo com pouco tempo para trabalhar entre os jogos, o treinador argentino já começa a fazer o São Paulo ter um desempenho melhor. Após o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, veio a vitória no clássico contra o Corinthians, mas Crespo fez questão de dar todo o mérito aos seus atletas.

"Ninguém aqui é um mago. Viemos trabalhar, mas sem a disposição dos jogadores é impossível. A gente propõe uma coisa, temos uma metodologia, uma ideia, mas ninguém do tem uma fórmula mágica para ganhar todos os jogos, todos os títulos. Todos tentamos fazer o melhor, respeitar nossa ideia, nossa identidade e tratar de transmitir isso. Mas, sem a vontade dos atletas, é impossível. A gente propôs, eles fizeram e ficamos felizes", prosseguiu.

A partida deste sábado também marcou a estreia de Hernán Crespo no Morumbis com torcida. Durante sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2021, o treinador argentino não teve essa experiência, uma vez que os jogos aconteciam com portões fechados por causa da pandemia. Passada a vitória no Majestoso, o treinador argentino não escondeu a satisfação por viver a grande atmosfera na casa tricolor.

"Foi a noite ideal. Uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbis lotado. Sonhei muitas vezes com isso. Os atletas me presentearam com um grande jogo. Será seguramente uma noite inesquecível para mim", concluiu.