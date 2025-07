São José-RS vence Joinville, se mantém na vice-liderança e amplia jejum do rival na Série D

Na disputa direta pela segunda colocação do Grupo A8 da Série D, o São José levou a melhor fora de casa e venceu o Joinville por 2 a 0 neste domingo (20), na Arena Joinville. Com gols em cada tempo, o Zequinha encostou no líder Barra, enquanto o time catarinense ampliou sua sequência negativa para quatro jogos sem vitória.

Com o resultado, o São José foi a 25 pontos, na segunda posição da chave, apenas um atrás do líder Barra. Já o Joinville segue em terceiro, com 21 pontos, ainda com a vaga à próxima fase bem encaminhada, mas sem embalar na reta final da primeira fase.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. O Joinville visita o Guarany de Bagé, enquanto o São José recebe o Marcílio Dias em Porto Alegre.

Com mais uma vitória fora de casa, o Zeca já garante, com uma rodada de antecipação, a decisão do primeiro mata do Brasileirão no Passo.

No próximo sábado, em casa, contra o Marcílio, o Zeca pode chegar à liderança.

Confere: https://t.co/GGNtDbvAZB pic.twitter.com/g1VahKQAf2 ? São José Futebol (@SaoJoseFutebol) July 20, 2025

São José x Joinville: o jogo

O São José começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Renê Souza aproveitando cruzamento e finalizando para marcar. Na volta do intervalo, o Joinville tentou reagir, mas pouco criou. Já o Zequinha foi mais eficiente: em contra-ataque, Estevão apareceu livre para marcar o segundo e fechar o placar na Arena Joinville. Com mais uma atuação segura, o time gaúcho confirmou o bom momento e conquistou sua quarta vitória seguida na competição.

Veja os outros resultados deste domingo pela Série D:

Brasil-RS 4 x 0 Azuriz



Marcílio Dias 1 x 1 Guarany de Bagé



Capital 3 x 0 Porto Velho



Goiânia EC 2 x 2 Ceilândia-DF



Juazeirense-BA 0 x 0 Sergipe



Penedense 1 x 1 União-TO



Jequié 0 x 0 ASA-AL



Treze-PB 1 x 2 América-RN



Central-PE 1 x 1 Sousa-PB



Horizonte 2 x 0 Santa Cruz



Parnahyba-PI 2 x 2 Sampaio Corrêa



Humaitá-AC 1 x 2 Manaus-AM