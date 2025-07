Santos volta a perder fora de casa depois de duas vitórias e deixa alerta ligado no Brasileirão

O Santos perdeu do Mirassol, por 3 a 0, na noite deste sábado, em duelo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), o Peixe voltou a sofrer um revés fora de seus domínios depois de dois jogos.

A equipe da Baixada Santista vinha de duas vitórias como visitante no Brasileirão, ambas antes da para do torneio para a Copa do Mundo de Clubes: contra o Vitória (0 a 1) e Fortaleza (2 a 3). O triunfo sobre o Leão, inclusive, na décima rodada, foi o primeiro do Peixe fora de casa no Brasileirão.

O Peixe demorou, portanto, para conquistar sua primeira vitória como visitante no torneio e amargou cinco derrotas consecutivas antes de ter os dois triunfos. Contudo, o jogo contra o Mirassol brecou essa reação fora de casa do Santos, que liga o alerta para melhorar esse desempenho, já que deixou pontos importantes para trás.

Jogando como visitante no Brasileirão, o Santos tem seis derrotas e duas vitórias. O desempenho fora de casa do Peixe vem assombrando o clube desde o início da temporada. Antes de vencer o Vitória, o único resultado positivo nessas condições havia sido em fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

Nesta temporada, inclusive, o Peixe viveu a maior sequência negativa fora de casa desde 2023, ano do rebaixamento à Série B. Entre julho e setembro daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro perdeu seis jogos seguidos (Cuiabá, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Atlético-MG e América-MG).

O mesmo aconteceu entre março e maio, quando perdeu de Corinthians (duas vezes), Vasco, Fluminense, São Paulo e Grêmio no período, somando Paulista e Brasileirão.

O Santos, agora, enfrenta o Internacional, em casa, tentando recuperar o fôlego. O duelo da 16ª rodada acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.