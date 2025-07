Santos perde posição para o Vitória e volta à zona de rebaixamento no Brasileiro

O Santos está novamente no Z4 do Campeonato Brasileiro. Após ser goleado por 3 a 0 pelo Mirassol no sábado (19), o Peixe foi ultrapassado neste domingo pelo Vitória, que venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Barradão, e chegou a 15 pontos ? um a mais que o Alvinegro, que caiu para a 17ª posição na tabela.

Junto ao Peixe na zona da degola estão: Juventude (11 pontos), Fortaleza (11 pontos) e Sport (4 pontos).

O gol que decretou o triunfo rubro-negro foi marcado logo aos 9 minutos do primeiro tempo, em bela finalização de Renato Kayzer, após escanteio. O time comandado por Fábio Carille segurou a vantagem até o fim, mesmo sob pressão do Bragantino na etapa final. A vitória foi fundamental para o Vitória deixar a zona de rebaixamento e ganhar fôlego na competição.

Já o Santos, que vinha de vitória sobre o Flamengo, voltou a sofrer com os problemas defensivos e mostrou fragilidade fora de casa mais uma vez. A equipe soma seis derrotas em oito jogos como visitante nesta edição do Brasileirão. A goleada sofrida para o Mirassol interrompeu uma sequência de duas vitórias fora de casa e reacendeu o sinal de alerta na Vila Belmiro.

Na partida de sábado, o Peixe foi dominado e sofreu gols de Chico da Costa, Reinaldo e Cristian. Neymar, novamente titular, pouco conseguiu criar, e a equipe de Cléber Xavier teve dificuldades de reação. O resultado derrubou o ânimo do torcedor e reforçou a urgência de recuperação.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30, contra o Internacional, na Vila Belmiro, em confronto direto por reabilitação. O Vitória, por sua vez, recebe o Sport, no mesmo dia e horário, em Salvador.