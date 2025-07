Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Internacional; veja detalhes

O Santos abriu neste domingo, às 11h (de Brasília), a venda de ingressos para o confronto contra o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, e marca mais um capítulo importante na luta do Peixe contra o rebaixamento.

A venda será feita de forma escalonada no site www.sociorei.com até às 19h, quando será liberada os visitantes e público geral. Os valores variam entre R$ 200 e R$ 400 (inteira), com descontos especiais para os sócios do clube, através do programa Sócio Rei.

O duelo ganha peso extra após a derrota do Santos para o Mirassol por 3 a 0 no último sábado, que foi seguida pela vitória do Vitória sobre o Red Bull Bragantino no domingo. Com esses resultados, o Alvinegro Praiano caiu para a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, com 14 pontos. Já o Colorado gaúcho também vive um momento de instabilidade e encara o confronto como decisivo para recuperação.

Para o Peixe, o duelo em casa é mais uma chance de reverter a má fase fora de seus domínios. A equipe comandada por Cléber Xavier já acumula seis derrotas como visitante na competição, sendo o revés em Mirassol o mais recente deles, que interrompeu uma sequência de duas vitórias como visitante antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A expectativa é de bom público na Vila, tanto pelo peso da partida quanto pela necessidade de reação imediata. O Santos busca repetir a atuação da vitória sobre o Flamengo, há duas rodadas, quando mostrou força diante da sua torcida.

Começa hoje a venda de ingressos para #SANxINT! O jogo é nesta quarta (23), às 21h30, na Vila Belmiro. Acesse https://t.co/auuNaEkPbo e garanta seu lugar. ?? O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores. pic.twitter.com/ALEzsdpLcc ? Santos FC (@SantosFC) July 20, 2025

Confira o preço dos ingressos de Santos x Internacional

PCR: R$ 200 (inteira)



ARQUIBANCADA COSMO DAMIÃO: R$ 200 (inteira)



ARQUIBANCADA JOSÉ ALENCAR: R$ 200 (inteira)



CADEIRA TÉRREA PCD/PMR: R$ 300 (inteira)



CADEIRA TÉRREA: R$ 300 (inteira)



CADEIRA SOCIAL DOM PEDRO: R$ 300 (inteira)



CADEIRA SOCIAL PRINCESA ISABEL: R$ 300 (inteira)



CADEIRA COBERTA DOM PEDRO: R$ 400 (inteira)