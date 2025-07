Santos praticamente repete campanha de ano do rebaixamento à Série B

A goleada por 3 a 0 para o Mirassol escancarou a fase preocupante do Santos no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time chegou a oito derrotas em 15 jogos: uma marca pior do que a registrada em 2023, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B, quando havia perdido sete vezes até a mesma altura da competição.

Em 15 rodadas da Série A de 2025, o Santos soma 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas e um saldo de gols negativo de -5 (12 gols marcados e 17 sofridos). A campanha coloca o time na 15ª colocação da tabela, flertando novamente com a zona de rebaixamento.

Na campanha de 2023, ano do rebaixamento, o Santos também somava 14 pontos após 15 rodadas, com 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O time havia marcado 16 gols e sofrido 23, com saldo negativo de -7. Mesmo desempenho em pontos, mas com números ligeiramente melhores no ataque.

Na temporada da queda, o Santos não contava com Neymar no elenco. Em 2025, com o craque de volta à Vila Belmiro, a expectativa era de um desempenho bem superior. No entanto, até aqui, o camisa 10 marcou apenas um gol e ainda não contribuiu com assistências no Campeonato Brasileiro, refletindo o momento irregular do time e do próprio jogador.

Cléber Xavier, técnico do Santos, ressaltou a necessidade de mudar o aspecto mental da equipe. O técnico já projeta a próxima rodada, quando o Santos enfrenta o Internacional, na próxima quarta-feira. O time gaúcho também vive um momento instável, e o Peixe tenta aproveitar o fator casa para se recuperar na competição.

Vamos buscar uma vitória e uma grande atuação. Vamos recuperar o mental dos atletas para enfrentar o Inter.

Cléber Xavier