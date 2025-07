Rony recebe homenagem do Palmeiras antes de jogo contra o Atlético-MG no Allianz Parque

Ex-Palmeiras, Rony foi homenageado pelo Verdão na tarde deste domingo, no gramado do Allianz Parque. O atacante, que teve passagem pelo clube alviverde até fevereiro deste ano, recebeu das mãos da presidente Leila Pereira e do vice Paulo Buosi, uma placa e um quadro em alusão à sua trajetória no Verdão antes de jogo contra o Atlético-MG, seu atual time.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 depois de deixar o Athletico-PR. No período em que defendeu o Verdão, conquistou 11 títulos. São dois Brasileiros (2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ele deixou o clube no início deste ano após 283 jogos disputados e 70 gols marcados. Neste ano, ele disputou apenas um jogo pelo Palmeiras, no Campeonato Paulista. Antes de ir para o Galo, ainda, o ex-camisa 10 palmeirense quase foi para o Al Rayyan, do Catar, mas a negociação não foi selada.

Em fevereiro, o Atlético-MG acertou a contratação do atleta, que encontrou outros velhos conhecidos no time mineiro, como Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Dudu, Vitor Hugo e Caio Paulista.

Titular na equipe do técnico Cuca, Rony pode fazer valer a lei do ex. Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam a partir das 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.