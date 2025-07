Rony é homenageado por Leila Pereira em reencontro com o Palmeiras no Allianz Parque

O atacante Rony foi homenageado pelo Palmeiras neste domingo, no reencontro com seu ex-clube durante o aquecimento no Allianz Parque, antes da partida contra o Atlético-MG, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entrega da placa e de um quadro foi feita pela presidente palmeirense Leila Pereira, em reconhecimento à sua passagem pelo clube. Rony despontou para o cenário nacional quando defendia o Athletico-PR. Suas boas atuações despertaram o interesse da equipe paulista que fechou a sua contratação em 2020.

Rony defendeu o Palmeiras por cerca de cinco temporadas e se tornou um dos principais nomes do elenco sob o comando do treinador português Abel Ferreira. O jogador deixou o time no início deste ano para reforçar o Atlético-MG.

Durante o ato, que foi celebrado no gramado, o agora atleticano teve os seus feitos pelo Palmeiras lembrados pelo locutor do estádio no Allianz Parque.

"Ele chegou em 2020 e foi fundamental em 11 títulos, entre eles, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Marcou 70 gols em 283 jogos. Você está na nossa história Rony, muito obrigado".