Renato Gaúcho justifica time misto do Fluminense, lamenta falha e vê jogo equilibrado

Após o revés por 1 a 0 para o Flamengo neste domingo, o técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, analisou o Fla-Flu como um jogo controlado taticamente por sua equipe, mas que foi decidido em uma "falha nossa". O comandante também defendeu veementemente a decisão de poupar sete titulares, apontando o calendário apertado e o desgaste da Copa do Mundo de Clubes como fatores cruciais.

Para Renato, a partida foi equilibrada e de poucas chances claras para ambos os lados, o que torna o gol sofrido aos 39 minutos do segundo tempo ainda mais frustrante.

"Jogo bastante truncado, taticamente minha equipe fez uma partida muito boa. Criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco," analisou o treinador. "E em um lance, de novo, com falha nossa, acabamos tomando o gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro e nós pagamos caro. O jogo estava bem controlado, disputado, e qualquer uma das equipes poderia ter ganho de 1 a 0."

A principal pauta da coletiva foi a opção por um time recheado de reservas, com apenas quatro titulares em campo. Renato foi enfático ao explicar que a decisão foi uma necessidade imposta pelo "tiroteio" de jogos decisivos que o Fluminense enfrenta, em contraste com equipes que não disputaram o Mundial.

"(O motivo é) o campeonato, o calendário e porque estamos jogando uma decisão a cada três dias. O Fluminense foi o último clube a sair do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão descansados. A gente vem no tiroteio, pegada forte, não tem como colocar a mesma equipe a cada três dias," justificou Renato Gaúcho.

"Por isso que temos 30 e poucos jogadores e falo para ficarem preparados porque a oportunidade vai aparecer. Ninguém pode reclamar", complementou.

Apesar da derrota, o técnico se disse satisfeito com a performance tática do time alternativo. "Eu fiquei muito feliz com minha equipe em campo hoje, tirando a parte do gol. Fizemos uma partida taticamente muito boa. Jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título. E foi um jogo praticamente parelho."

Busca pelo equilíbrio e esclarecimento sobre Ganso

Renato reconheceu que o sistema com três zagueiros, que deu mais solidez defensiva, acabou por limitar a criação ofensiva, e que encontrar esse "meio-termo" é o grande desafio. "O equilíbrio a gente tem que ter (...) Hoje nós não sofremos defensivamente. Não criamos tanto, mas tem que ser esse meio-termo, sim. Precisamos encontrar esse equilíbrio."

O treinador também aproveitou para esclarecer a ausência de Paulo Henrique Ganso, negando qualquer problema de relacionamento e revelando que o meia está lesionado. "O Ganso não está sendo relacionado porque está machucado. Fez exame, deu quase grau I. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna," explicou.

Com a segunda derrota consecutiva no Brasileirão, o Fluminense não tem tempo para lamentar. O Tricolor já volta a campo na próxima quarta-feira (23), novamente no Maracanã, para encarar o Palmeiras, buscando reencontrar o caminho das vitórias.