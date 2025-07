Red Bull Bragantino visita o Vitória para seguir na caça ao líder Cruzeiro

Com uma campanha surpreendente para quem ano passado só escapou da queda na última rodada, o Red Bull Bragantino vem se consolidando no G-4 do Campeonato Brasileiro. Na briga pela liderança, o time de Bragança Paulista visita o desesperado Vitória, neste domingo, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada.

Com 27 pontos, o Red Bull Bragantino aparece em terceiro lugar, empatado com o Flamengo e a três pontos do líder Cruzeiro. Na última rodada, acabou cedendo o empate por 2 a 2 diante do São Paulo, em casa, mas abriu quatro pontos do Palmeiras, quinto colocado.

De outro lado, o Vitória não sabe o que é vencer há seis jogos, mas segurou o empate sem gols contra o Botafogo, no Rio, na última rodada, aparecendo em 17º lugar, com 12 pontos. Antes tinha perdido por 1 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre. Nestes dois jogos o time teve o comando de Fábio Carille, em sua primeira aparição em casa no lugar de Thiago Carpini.

Carille ainda busca a primeira vitória no comando do time nordestino. O treinador não terá o volante Willian Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sua vaga deve ser ocupada por Baralhas, que retorna de suspensão.

Outro que fica à disposição é o zagueiro Lucas Halter, que não atuou contra o time carioca por questões contratuais. O Vitória ainda vive a expectativa de contar com os recém contratados: os atacantes Romarinho e Aitor Cantalapiedra, além do meia Rúben Ismael.

Carille projeta evolução do time e espera dar a resposta nos jogos em casa: "Vamos melhorar com trabalho, confiança, e nós da comissão abraçando todos para que eles façam o melhor. A expectativa é de dar uma resposta com a casa cheia, nos apoiando. Com o torcedor do nosso lado, a gente se torna mais forte", disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Fernando Seabra terá dois desfalques no time paulista. Suspensos, o volante Gabriel e o atacante Eduardo Sasha estão fora. Em contrapartida, os atacantes Isidro Pitta e Thiago Borbas retornam após cumprirem a automática. Inclusive o primeiro é o mais cotado para assumir a vaga de Sasha no setor ofensivo.

No meio de campo, Eric Ramires aparece como principal substituto. Já a dúvida é com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, com uma entorse no joelho.

Fernando Seabra elogiou a postura do elenco e enxerga um time mais forte para a sequência da temporada: "Estamos nos fortalecendo enquanto grupo, nos fortalecendo enquanto equipe, conseguindo utilizar bem os jogadores, coisa que durante o ano foi muito difícil fazer. Então, a gente tem uma sequência que é muito delicada, que é o período de julho a agosto, onde muitas equipes quebram, e a gente conseguiu ter um equilíbrio interessante no elenco", comentou o treinador.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X RED BULL BRAGANTINO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Ricardo Ryller, Baralhas, Ronald Lopes e Matheuzinho; Lucas Braga e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).