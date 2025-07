Qual time tem o melhor futebol do Brasil hoje? Colunistas são unânimes

Após 15 rodadas do Brasileirão, qual time joga o melhor futebol do país? Na opinião dos colunistas PVC, Milly Lacombe e Alicia Klein, a resposta se reflete na tabela da competição, que tem o Cruzeiro como líder.

Hoje, os mineiros golearam o Juventude por 4 a 0 e mantiveram a liderança do Brasileirão, chegando a 33 pontos, três a mais que o Flamengo — os cariocas tem uma partida a menos.

Alicia: Cruzeiro é o melhor desde a pausa para a volta do Mundial

Nesse momento, a resposta [para quem está jogando o melhor futebol do Brasil] é fácil: Cruzeiro. Desde a volta da parada do Mundial de Clubes, é o Cruzeiro.

Alicia Klein

PVC: Nível do Cruzeiro é extraordinário

O Cruzeiro tem o artilheiro do campeonato, Kaio Jorge, o líder de assistências, Matheus Pereira. Hoje, nenhum dos dois fez gol - o Matheus Pereira começou no banco, com o Gabigol na função dele e marcando dois gols. [...] O Cruzeiro está jogando mais que os outros mesmo. Hoje, demorou para fazer o primeiro gol, mas está jogando um futebol de nível extraordinário.

Paulo Vinicius Coelho

Milly: Cruzeiro tem jogo bonito e leve

É a tal da volta por cima. O Cruzeiro está aí - e não só liderando. É um jogo muito bonito, leve. Hoje, jogou com um time alternativo e foi bonito ver o Gabriel. [...] Se o Cruzeiro for campeão brasileiro, e pode acontecer, também será a volta por cima do Gabigol.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.