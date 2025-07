PFL define finais com Cara de Sapato e surpresa brasileira na briga por cinturões

A Professional Fighters League (PFL) definiu os detalhes das finais da temporada 2025, com dois representantes brasileiros prontos para disputar cinturões. O ex-UFC Antônio 'Cara de Sapato' e Marcirley Alves garantiram presença nas decisões dos torneios meio-pesado (93 kg) e peso-galo (61 kg), respectivamente, e agora se preparam para os maiores desafios do ano.

Campeão do GP em 2021, Antônio Carlos Júnior retorna ao centro das atenções ao ser escalado para a co-luta principal do card do dia 21 de agosto, em Hollywood, na Flórida (EUA). O paraibano enfrenta o norte-americano Sullivan Cauley na briga pelo título dos meio-pesados.

Para alcançar a final, Cara de Sapato superou Karl Moore e Simeon Powell em decisões dos juízes. A campanha sólida marca sua retomada após um período afastado por lesão. Seu oponente chega com um cartel promissor: oito vitórias - todas conquistadas entre o Bellator e a PFL - e apenas um revés.

Surpresa brasileira

No segundo dia de disputas, marcado para 15 de agosto, em Charlotte (EUA), será a vez de Marcirley Alves tentar surpreender mais uma vez. O paraense enfrenta Justin Wetzell pelo título da categoria até 61 kg, após uma trajetória improvável e eficiente dentro do torneio.

Marciley entrou no GP como substituto de última hora, mas agarrou a chance ao eliminar Leandro Higo e Jake Hadley, ambos por decisão. Se vencer a final, fatura o cinturão e o prêmio de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões). Já Wetzell, por sua vez, também mostrou consistência ao bater Kasum Kasumov e Mando Gutierrez no caminho até a decisão.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok