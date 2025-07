Perez Alarcon bate argentina e é campeã do Brasil Tennis Classic

A peruana Lucciana Perez Alarcon conquistou neste domingo o título do Brasil Tennis Classic no Esporte Clube Pinheiros. Ela venceu na final Maria Florência Urrutia, da Argentina, por 7/6(7) e 6/3. O ITF W35 distribuiu US$ 30 mil em prêmios e 35 pontos no ranking da WTA.

Campeã da última semana em Rio Claro, Lucciana somou 70 pontos em duas semanas de eventos no Brasil e deve aparecer como a 401ª da lista mundial. Um salto de 35 posições.

"Não me fixo muito em ranking, mas é certo que quanto mais subir, mais fácil entrarei em torneios maiores. Fico muito feliz com esses 70 pontos", disse Lucciana.

Finalista da chave Junior de Roland Garros em 2023, Perez Alarcon hoje defende a universidade do Texas A&M no campeonato universitário norte-americano. Ganhou em 2024 o título de melhor atleta estreante da conferência sudeste e, no caminho para o profissionalismo, após a universidade, aproveita as férias para jogar torneios pelo mundo.

Campeã também na chave de duplas, Alarcon agora tira dois dias de folga na casa da família no Peru e depois já segue para a gira de torneios na Argentina e depois na Polônia.

"Muito contente por esta semana que foi perfeita, com dois títulos. Agradeço muito a todos que fazem estes torneios possíveis, são muito importantes para nós jogadoras sul-americanas", completou.

Pelo título de simples, a peruana ganhou US$ 4.612 mil e nas duplas, US$ 1.782.

ITF M25 começa nesta segunda no Clube Pinheiros

ITF M25 começa nesta segunda-feira com a disputa do qualifying que distribui mais oito vagas na chave principal. Os jogos começam às 10 horas, com entrada gratuita do público no Esporte Clube Pinheiros. Basta resgatar ingressos no site da AppTicket.

Guto Miguel, premiado com WC para a chave principal, já treina no Pinheiros. Acompanhado pelo irmão Luís Felipe Miguel, que vai jogar o quali do torneio, Guto veio em busca do primeiro ponto no ranking profissional. Em 2024, ele esteve bem perto de conseguir nos Challengers do Instituto Sports.

"Tento não pensar muito nisso porque sempre é uma pressão a mais, fico sempre mais tenso. Vou jogar e fazer o meu melhor. Se vier o ponto, ótimo", disse Guto Miguel.