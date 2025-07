Pedro volta com gol ao Flamengo e dá resposta após crise com Filipe Luís

Do UOL, no Rio de Janeiro

Dois jogos depois de ser afastado até do banco de reservas do Flamengo, o atacante Pedro voltou a entrar em campo sob o comando de Filipe Luís. E teve uma jornada de redenção no clássico contra o Fluminense.

Foi dele o gol salvador na vitória por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. E olha que ele só entrou aos 27 minutos do segundo tempo.

Pedro foi a campo em uma circunstância complicada para o Flamengo, em termos ofensivos.

Bruno Henrique já estava suspenso, Plata sentiu problema muscular no aquecimento e Wallace Yan virou titular de última hora.

O Flamengo teve muita dificuldade criativa. Praticamente não chutou ao gol no primeiro tempo e a primeira chance mais clara só veio aos 12 minutos da etapa final, em uma cabeçada defendida por Fábio.

Filipe Luís, no entanto, não teve Pedro como primeira opção para mudar o quadro da partida.

O camisa 9 fez parte do primeiro bloco de jogadores que foi ao aquecimento, por volta dos sete minutos do segundo tempo.

Mas Juninho e Matheus Gonçalves entraram primeiro.

Juninho, inclusive, foi o substituto imediato de Wallace Yan, apontando que Filipe Luís ainda coloca Pedro lá para baixo na hierarquia dos atacantes.

Mas como o Flamengo, apesar de dominar a posse, seguiu sem efetividade na frente, Pedro, então foi chamado da área de aquecimento.

Ele não jogou contra o São Paulo e nem contra o Santos, já que foi duramente criticado por Filipe Luís por causa do desempenho ruim nos treinos e também pelo comportamento. O "castigo" acabou no sábado, quando saiu a lista de relacionados.

Logo quando houve a sinalização de que Pedro entraria, a torcida já reagiu positivamente.

Ole-lê, ola-lá, o Pedro vem aí e o bicho vai pegar.

Será? Pegou mesmo.

O camisa 9 entrou no lugar de Arrascaeta, formando dupla de ataque com Juninho e reforçando a tese de que Filipe não curte a junção dele com o o uruguaio.

No primeiro contato com a bola, Pedro tentou um chute aos 29 minutos, mas foi travado.

Depois, teve uma chance mais clara, quando ganhou na disputa com o zagueiro, mas, pressionado por Fábio, viu o goleiro do Fluminense defender.

Até que veio um escanteio pela esquerda. Desvio no primeiro poste, e Pedro mergulhou para a redenção, aos 40 minutos do segundo tempo.

Na comemoração, alguns simbolismos.

Pedro tirou a camisa, colocou-a sobre o escudo do Flamengo e a beijou. Reforçou o discurso na nota oficial sobre a crise, quando disse que o Flamengo estaria acima de tudo. O camisa 9 estava com uma camisa que trazia uma mensagem religiosa: "Jesus é o suficiente".

Na área técnica, um aplauso incessante de Filipe Luís. Os dois não se cumprimentaram diretamente depois do gol.

"Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. (...) Que ele fique louco comigo, faça cinco jogos e seja uma opção a mais para o nosso ataque", disse Filipe Luís, na coletiva em que explicou o afastamento de Pedro.

O contato direto em campo veio após o apito final. Um cumprimento e abraço rápido entre os dois, sem muita euforia. Mas o Flamengo ganhou. Para os dois lados da disputa, isso é o que importa.