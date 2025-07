Pedro decide para o Flamengo em clássico e revela mágoa com "vazamento" da diretoria

Neste domingo, Pedro saiu do banco para, com um gol de puro oportunismo, decidir para o Flamengo sobre o Fluminense e garantir a vitória por 1 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão. O atacante, que viveu dias de polêmica e ficou fora de dois jogos, não só foi o herói da partida como também expôs a mágoa com a forma como a crise foi conduzida nos bastidores do clube.

Visivelmente emocionado após marcar o gol da vitória aos 39 do segundo tempo, Pedro falou sobre a importância do momento e não se esquivou de comentar a semana turbulenta que viveu. Ele revelou que sua queda de rendimento nos treinos, apontada pelo técnico Filipe Luís, foi diretamente afetada por uma exposição que ele atribui a um membro da diretoria.

"Foi uma semana diferente e turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei. Não quero mais falar sobre isso também. Reconheço que tive uma semana bem abaixo após um episódio que mexeu comigo. Um vazamento que me expôs e expôs a minha pessoa," revelou o camisa 9. "Não teve um respeito por tudo que eu fiz aqui durante esses 5 anos. Nessa postagem de um membro da diretoria, meu emocional mexeu. Eu tive uma semana de treinamento abaixo."

39? | 2ºT | 1-0 - ELE BEIJOU O ESCUDO! É MUITO FLAMENGO!!!! #GAROTODONINHO

OLE LE LE

OLA LA LA

O PEDRO VEM AI E O BICHO PEGOU!!! LÉO ORTIZ NA ASSISTÊNCIA PRA CRAVADA DO NOVE BOLADO!#FLAxFLU #matchday https://t.co/PIfZCpsDRz ? Flamengo (@Flamengo) July 21, 2025

Pedro criticou a forma como o assunto foi tratado, defendendo que a situação poderia ter sido resolvida internamente, sem a necessidade da exposição pública que, segundo ele, interferiu em seu desempenho.

"Acredito que não precisavam me expor da maneira que foi feita, que poderia ser tratado de maneira interna. Foi um tempo difícil para mim, mas eu recebi o acolhimento dos companheiros," continuou, antes de deixar um recado direto: "Espero que quem me feriu, esse membro da diretoria, reconheça o erro."

Apesar da mágoa, o atacante fez questão de reafirmar seu compromisso com o clube e a importância do apoio que recebeu do elenco. Ele destacou a união do grupo como fundamental para superar o momento adverso.

"Meus companheiros me acolheram muito bem, me deram muita força. Eu nunca tive intriga com ninguém nesses 5 anos, graças a Deus sempre me dei muito bem com todos," afirmou, olhando para o futuro. "Sempre dei minha vida pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo é com muito amor. Espero que juntos a gente consiga conquistar grandes coisas esse ano", finalizou.

Com a vitória, o Flamengo foi a 27 pontos e assumiu a vice-liderança. Já o Fluminense estacionou nos 20 e caiu para a nona colocação. No próximo domingo, o Rubro-Negro recebe o Atlético-MG, no Maracanã. Enquanto o Tricolor Carioca visita o São Paulo no Morumbis.