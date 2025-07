Flamengo: Pedro admite abalo e pede que autor de vazamento 'reconheça erro'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo

Pedro se tornou herói do Flamengo no primeiro jogo em que foi relacionado após a polêmica com Filipe Luís. O camisa 9, que entrou no segundo tempo do jogo, foi autor do gol do triunfo sobre o Fluminense, na noite de hoje (20), pelo Brasileiro.

Hoje foi uma resposta, como sempre faço, dentro de campo. Nesses cinco anos nunca expus ninguém. Todo jogador tem momento difícil na carreira. Fico feliz pelo gol, agradecer o carinho de todos. Espero que continue sendo assim Pedro, à TV Globo

O atacante admitiu que a semana foi "bem turbulenta" e voltou a citar que ficou abalado após a informação sobre a vontade da diretoria em negociá-lo. Ele aproveitou para agradecer o apoio que recebeu dos companheiros nos últimos dias.

Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Momento muito importante para mim. Agradecer aos companheiros. A vitória não é só minha, mas de todo mundo. Semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como falei na postagem [em redes sociais], não quero mais falar sobre isso. Reconheço que tive uma semana bem abaixo do que poderia produzir, após um episódio que me expôs, um vazamento de um membro da diretoria, que não teve um respeito por tudo o que fiz aqui dentro nesses cinco anos. Isso mexeu com meu emocional, tive uma semana de treino bem abaixo

O jogador ficou fora dos jogos contra São Paulo e Santos. Após o duelo com o Tricolor, Filipe Luís fez duras críticas ao rendimento do jogador durante os treinos. Depois do jogo contra o Peixe, na útlima quarta-feira, o comandante disse que o caso era "assunto encerrado" e que "agora, é trabalhar".

"Aprendi que não preciso levar isso pra casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Acredito que não precisava me expôr da maneira como foi, poderia ter tratado internamente. Foi um tempo difícil para mim, semana bem difícil, mas pude receber o acolhimento dos companheiros no dia a dia. [Fica o] Aprendizado de que não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração", apontou o camisa 9.

Pedro se declarou novamente ao Flamengo e ressaltou que o gol contra o Tricolor foi "uma resposta em campo". Por outro lado, apontou que o membro da diretoria "deveria reconhecer o erro":

"Toda vez que visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto em casa, como torcedor, jogador... Sempre dei minha vida pelo Flamengo. Cada oportunidade que tenho, entro com muito amor, garra. Dessa forma que reconheço que tenho semana abaixo. O membro da diretoria deveria reconhecer o erro. Isso, para mim, passou. Hoje foi uma resposta, como sempre faço, dentro de campo. Nesses cinco anos nunca expus ninguém. Todo jogador tem momento difícil na carreira. Fico feliz pelo gol, agradecer o carinho de todos. Espero que continue sendo assim".