Patrício Pitbull bate Dan Ige no UFC 318 e conquista primeira vitória no Ultimate

Após uma estreia frustrante no Ultimate, Patrício 'Pitbull' Freire enfim conheceu o sabor da vitória no maior palco do MMA mundial. Na noite deste sábado (19), em Nova Orleans, o potiguar venceu Dan Ige por decisão unânime dos juízes e somou seu primeiro triunfo no UFC, em duelo válido pelo card principal do UFC 318. O resultado marca um momento importante na trajetória do ex-campeão do Bellator, que busca agora se firmar na nova casa.

Além de conquistar sua primeira vitória na organização, Patrício derrotou o 11º colocado do ranking da divisão peso-pena (66 kg), o que pode lhe render uma vaga entre os quinze melhores da categoria. A atuação sólida contra um adversário bem ranqueado tende a impulsionar o brasileiro na classificação e recolocá-lo no radar da elite, alimentando suas ambições por lutas maiores dentro do Ultimate.

A luta

O embate começou de forma estratégica, com Dan Ige adotando postura agressiva e usando sua maior envergadura para controlar a distância com o boxe. Freire respondeu com algumas quedas consecutivas, mas teve pouca efetividade no solo. O restante do round foi marcado por estudo mútuo, muitas fintas e movimentação, mas pouca ação concreta.

No segundo assalto, o havaiano aumentou o volume de golpes, especialmente com combinações em pé. O brasileiro demorou a se soltar, mas encontrou um bom momento ao aplicar um direto preciso em contragolpe, que balançou o rival. A partir daí, Patrício cresceu na luta, conectando boas sequências de mão e colocando o oponente em posição defensiva. No minuto final, ainda derrubou Ige e terminou o round em vantagem, trabalhando por cima.

O terceiro e último round começou com um susto para o lutador potiguar, que foi atingido por um chute de encontro e sentiu o impacto. Mesmo abalado, conseguiu se recuperar e passou a buscar o clinch e o jogo de grade para controlar o ritmo. Embora tenha encontrado dificuldade para impor seu estilo, soube administrar a vantagem construída e manter o controle até o fim.

Ao final dos três rounds, os juízes foram unânimes em apontar a vitória do brasileiro, que respira aliviado ao conquistar seu primeiro triunfo no UFC. A performance consistente ajuda o veterano a reencontrar a confiança após a estreia difícil contra Yair Rodriguez e reacende suas pretensões dentro da competitiva divisão dos penas.

Resultados UFC 318

Patrício Pitbull venceu Dan Ige por decisão unânime;

Michael Johnson venceu Daniel Zellhuber por decisão unânime;

Vinícius Lok Dog venceu Kyler Phillips por decisão unânime;

Brendan Allen venceu Marvin Vettori por decisão unânime;

Nikolay Veretennikov venceu Francisco Prado por decisão dividida;

Ateba Gautier nocauteou Robert Valentin no primeiro round;

Islam Dulatov nocauteou Adam Fugitt no primeiro round;

Jimmy Crute finalizou Marcin Pachnio no primeiro round;

Ryan Spann finalizou Lukasz Brzeski no primeiro round;

Brunno Hulk finalizou Jackson McVey no primeiro round;

Carli Judice nocauteou Nicolle Caliari no terceiro round.

