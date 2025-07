Palmeiras x Pachuca: veja onde assistir à estreia do Verdão na The Women's Cup

O Palmeiras a campo neste domingo (20), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Pachuca-MEX pela estreia na The Women's Cup, torneio internacional amistoso disputado pela primeira vez no Brasil. A partida será realizada na Arena Barueri, com presença da torcida alviverde.

ONDE ASSISTIR: O duelo terá transmissão da Record News (TV fechada), BandSports (TV fechada) e no Canal GOAT (YouTube).

Como chega o Palmeiras?

O Verdão vive bom momento na temporada. Invicto no Campeonato Paulista, lidera a tabela com 10 pontos em quatro jogos. Já no Campeonato Brasileiro, está classificado para as quartas de final, onde enfrentará o Flamengo nos dias 10 e 17 de agosto. Antes da The Women's Cup, o elenco disputou a Teal Rising Cup, nos EUA, em que terminou na terceira colocação.

No ano passado, o Palmeiras foi vice-campeão da The Women's Cup, disputada em Louisville, nos Estados Unidos. A equipe superou o Racing Louisville na semifinal e foi derrotada pelo Juventus-ITA na decisão.

A situação da competição

A edição de 2025 marca a primeira vez que a The Women's Cup é disputada em território brasileiro. O torneio reúne quatro equipes: Palmeiras, São Paulo, Pachuca-MEX e Racing Louisville-EUA. O Verdão estreia contra o Pachuca neste domingo (20), enquanto São Paulo e Racing se enfrentam no sábado (19), às 17h. As partidas acontecem na Arena Barueri, e a final e a disputa do terceiro lugar serão realizadas na próxima quinta-feira (24).