Palmeiras x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras e Atlético-MG entram em campo hoje, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta para SP, MG [exceto Juiz de Fora], RS, PR, SC, GO, MS, MT, TO, AL, BA, CE, MA, PI, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Palmeiras tenta encerrar jejum. Sem vencer há três rodadas, o Alviverde ficou no 1 a 1 com o Mirassol em casa, no retorno ao Brasileirão após o Mundial de Clubes.

Atlético-MG busca a recuperação. O Galo perdeu para o Bahia por 2 a 1 na última rodada, mas reagiu na Sul-Americana ao vencer o Bucaramanga por 1 a 0 no meio da semana.

Palmeiras x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025